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Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные экономические санкции в отношении 3 человек и 24 аффилированных с ними компаний, которые в народе называют контрабандистами.

Об этом на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Донецкой области заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Укринформ.

«Следующий вопрос, который мы рассматривали - это вопрос применения персональных экономических, ограничительных санкций. Как вы знаете, мы начали уже работать с той категорией людей, которую в народе называют контрабандистами. Не все из них вошли в предварительные списки. Эти списки были дополнены, и на этот раз список формировала не Служба безопасности Украины, а МВД во главе с министром Денисом Монастырским. На сегодняшний день в этот список вошли три физических лица, а именно: Александр Акст (гражданин Германии, 1986 года рождения), гражданин Валерий Григорьевич Фальковский, 1974 года рождения, гражданин Студенец Владислав Александрович, 1984 года рождения. Один гражданин Германии и 2 гражданина Украины», - сообщил Данилов.

Он также отметил, что в список попали и 24 компании, аффилированные с упомянутыми лицами.

Данилов заверил, что борьба с контрабандистами будет продолжаться, и пообещал новые санкции СНБО в отношении тех, кто не прекратит противозаконную деятельность.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаниям. По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов гривен, которые недополучил государственный бюджет.
ForUm

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