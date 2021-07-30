Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о принятии Советом национальной безопасности и обороны первого в истории нашего государства стратегического документа по внешней политике – Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Об этом он заявил в пятницу, 30 июля, по итогам заседания СНБО.

«Это первый в истории Украины систематизированный стратегический документ высокого уровня по внешней политике нашего государства», - сказал министр.

Кулеба отметил, что к разработке Стратегии были привлечены эксперты и ученые, представители ведущих аналитических центров в сфере внешней политики, Национального института стратегических исследований, эксперты высокого уровня из числа бывших руководителей дипломатической службы.

«Содержание Стратегии можно систематизировать по трем направлениям. Украина - активный участник международной политики. Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира. Украина - это страна новых экономических возможностей», - заявил он.

Стратегия формулирует цель внешней политики нашего государства: утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны, способной обеспечить благоприятные внешние условия для устойчивого развития и реализации потенциала государства, экономики и украинцев.

Глава украинской дипломатии перечислил шесть приоритетных направлений внешнеполитической деятельности, которые определены в Стратегии:

1. Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;

2. Противодействие агрессивной политике Российской Федерации;

3. Курс на членство в ЕС и НАТО;

4. Продвижение украинского экспорта и привлечения иностранных инвестиций;

5. Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом;

6. Продвижение положительного имиджа Украины в мире.

«Документ ставит точку во всех спекуляциях относительно внешнеполитического курса нашего государства», - подчеркнул министр.

Вскоре полный текст стратегии будет доступен для общественности.