Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о принятии Советом национальной безопасности и обороны первого в истории нашего государства стратегического документа по внешней политике – Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.
Об этом он заявил в пятницу, 30 июля, по итогам заседания СНБО.
«Это первый в истории Украины систематизированный стратегический документ высокого уровня по внешней политике нашего государства», - сказал министр.
Кулеба отметил, что к разработке Стратегии были привлечены эксперты и ученые, представители ведущих аналитических центров в сфере внешней политики, Национального института стратегических исследований, эксперты высокого уровня из числа бывших руководителей дипломатической службы.
«Содержание Стратегии можно систематизировать по трем направлениям. Украина - активный участник международной политики. Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира. Украина - это страна новых экономических возможностей», - заявил он.
Стратегия формулирует цель внешней политики нашего государства: утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны, способной обеспечить благоприятные внешние условия для устойчивого развития и реализации потенциала государства, экономики и украинцев.
Глава украинской дипломатии перечислил шесть приоритетных направлений внешнеполитической деятельности, которые определены в Стратегии:
1. Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;
2. Противодействие агрессивной политике Российской Федерации;
3. Курс на членство в ЕС и НАТО;
4. Продвижение украинского экспорта и привлечения иностранных инвестиций;
5. Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом;
6. Продвижение положительного имиджа Украины в мире.
«Документ ставит точку во всех спекуляциях относительно внешнеполитического курса нашего государства», - подчеркнул министр.
Вскоре полный текст стратегии будет доступен для общественности.
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