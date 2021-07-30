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Духовенство, монашествующие и миряне призваны сохранять единство во Христе и свидетельствовать о Нём своей жизнью.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом 310 представителей со всех монастырей Украинской Православной Церкви написали в обращении, принятом на съезде в Почаевской лавре.

«Мы обращаемся ко всем православным мира с призывом сохранять единство во Христе и почтительно просим вас важные вопросы, касающиеся чистоты веры и канонического устройства мирового Православия, решать не единолично, а соборным разумом, чтобы между нами не было разделений и нареканий друг на друга, чтобы через личные амбиции не страдало единство Тела Христова и чтобы Тайны Божии не разворовывались другими», - призвали монашествующие.

В документе также говорится о значении монашества, современных вызовах духовной жизни, противодействии расколу и подвиге современных православных верующих.

«Со скорбью в сердце, мы наблюдаем за деструктивной деятельностью Константинопольского патриарха Варфоломея и его последователей. Создание неканонической структуры ПЦУ и предоставление ей фиктивного «томоса» отнюдь не способствовало преодолению раскола, который состоялся ещё в начале 90-х годов ХХ века. Наоборот, это спровоцировало в Украине и Церкви новый виток напряжения и противостояния. Свидетельством этого являются, к сожалению, дальнейшие силовые захваты храмов и имущества церковных общин Украинской Православной Церкви», - констатировали монашествующие.

В своем обращении представители монастырей отметили, что «несмотря на беспрецедентное давление со стороны различных лиц и политических организаций, ни один из монастырей Украинской Православной Церкви не ушёл в раскол».

«На сегодня Украинская Православная Церковь насчитывает 258 монастырей и 56 скитов, дворов и монашеских общин, в которых несут послушание около 4500 монахов. Из них мужских монастырей - 133 и 33 подразделения, женских - 125 и 23 подразделения. 1100 монахов в священном сане несут послушание приходского служения. Все обители живут полноценной монашеской жизнью, не оставляя своих аскетических подвигов и трудов и, вместе с тем, в социальном служении кормят бедных, помогают больным и поддерживают обездоленных», - указано в обращении.

Монахи выразили благодарность всем верующим Украинской Православной Церкви за то, что «в эти тяжёлые времена вы выдержали давление и подтвердили свою верность».

Как сообщалось ранее, монашество УПЦ призвало Константинопольского патриарха пересмотреть свое решение и оценить негативные последствия, вызванные обострением церковного раскола в Украине.

 
ForUm

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