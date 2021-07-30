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В Закарпатской области появится новый храм Украинской Православной Церкви в селе Деловое.

Фото: Хустская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хустской епархии, место под строительство нового храма вместо пострадавшего от захвата ПЦУ, освятил митрополит Марк.

Владыка посетил пострадавшую общину и совершил Божественную литургию на месте строительства храма.

За богослужением верующие помолились о мире в государстве и Церкви, а также о прекращении эпидемии и врачах.

Как сообщалось ранее, в начале февраля активисты ПЦУ получили в свое распоряжение храм Свято-Успенской общины УПЦ с. Деловое. Перерегистрация общины УПЦ в пользу новой церковной структуры рассматривается в судебном порядке. После захвата верующие продолжают молиться под открытым небом и начали строительство нового храма.

 

 
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