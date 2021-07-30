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Решения ЕСПЧ по иску «Украина против России» по делу о Донбассе может ожидать через 2-2,5 года после слушаний, а финальное решение по делу о Крыме - не ранее, чем через пять лет.

Об этом в интервью «Европейской правде» рассказал заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

По его словам, в случае дела по Донбассу между слушанием и вынесением решения о приемлемости пройдет больше времени, чем в случае Крыма, потому что в нем гораздо больше сложных моментов.

«В частности, по Крыму у нас вообще не было фактов, по которым был бы спор с РФ. Например, мы тогда передали подробную информацию о движении российских войск в начале 2014 года, но Россия ее не опровергала, а просто говорила: «Это большой секрет, где были наши войска, мы ничего вам не скажем». Поэтому суд просто принял те факты, которые мы передали.

Я не думаю, что можно рассчитывать на то же по Донбассу. Поэтому моя оценка - будет 2-2,5 года между заседанием и решением», - отметил Лищина.

На вопрос о том, когда после промежуточного решения в пользу Украины можно ожидать финального решения по Крыму, Лищина ответил, что решение по существу вряд ли будет раньше, чем через пять лет, потому что это очень сложное дело.

«Хотя я был приятно удивлен тем, что Страсбург демонстрирует активность в процессе по Крыму даже сейчас, что они не переключились полностью на Донбасс. Нет, они сделали какой-то процедурный график, запланировали первое представление документов на февраль следующего года», - добавил Иван Лищина.
ForUm

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