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Вчера, 30 июля, в Турцию, где бушуют лесные пожары, отправится украинский пожарный самолет.

Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.

«Выразил своему другу - президенту Реджепу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время», - написал он.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что как только в Турции начались пожары, дипломатам было поручено круглосуточно мониторить потребности граждан и угрозы безопасности.

«Сейчас данных о пострадавших украинцах нет. Но мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинцев за рубежом превыше всего», - написал он в Twitter.

Напомним, в Турции разгорелись мощные лесные пожары вблизи курортов, в частности - в Бодруме, Мармарисе, Анталии и Сиде.

 
ForUm

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