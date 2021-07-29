Президент Владимир Зеленский установил в Украине День молодежи, который будут отмечать ежегодно 12 августа, в Международный день молодежи, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент подписал соответствующий указ № 333/2021 с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

В то же время признан утратившим силу указ президента Украины от 22 июня 1994 года № 323 «О Дне молодежи», согласно которому этот праздник отмечался в нашей стране ежегодно в последнее воскресенье июня.