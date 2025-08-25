У Великій Британії визначили дедлайн для навчання для українських військових

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив, що програма Interflex, у рамках якої українських військових навчають на території Сполученого Королівства, продовжиться щонайменше до кінця 2026 року. Про це повідомив уряд Великої Британії.

Станом на серпень понад 50 тисяч українських новобранців пройшли підготовку в межах програми. Британська сторона наголошує, що курси постійно оновлюють, щоб вони відповідали актуальним потребам української армії.

Якщо спочатку Interflex здебільшого зосереджувалася на базовій підготовці піхоти, то нині дедалі більше уваги приділяють розвитку командирських навичок та підготовці власних інструкторів. Нині, окрім базового курсу для піхоти, у Великій Британії реалізують два додаткові напрямки: один спрямований на підготовку командирів відділень і взводів, а другий — на формування нових інструкторів.

«Це важливо для України, і це важливо для Великої Британії. Безпечна Україна — це безпечна Європа», — підкреслив Гілі.

Програма Interflex є ключовим елементом підтримки ЗСУ, сприяючи не лише навчанні новобранців, але й підготовці майбутніх лідерів та інструкторів української армії.

У 2025 році Велика Британія планує виділити на військову підтримку України 4,5 мільярда фунтів стерлінгів (понад 5 мільярдів доларів).

