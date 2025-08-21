﻿
Економіка

Фінансова революція: уряд готує на продаж два великі банки

Україна планує скоротити присутність держави у банківському секторі і готується виставити на продаж пакети акцій двох системно важливих фінустанов — "Сенс Банку" та "Укргазбанку", які нині перебувають у державній власності. Як повідомили у Міністерстві фінансів, це передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

Згідно із законом, підготовка банків до продажу розпочинається після ухвалення відповідного рішення урядом. Перед цим обов’язковий висновок має надати Рада з фінансової стабільності (РФС). Її завдання — оцінити, чи не становить продаж ризику для банківської системи.

14 серпня РФС вже розглянула це питання і дійшла висновку, що реалізація акцій "Сенс Банку" та "Укргазбанку" не несе загроз для фінансової стабільності країни. "Продаж має бути виваженим та спрямованим на підвищення вартості пакетів акцій банків", – вважають члени Ради.

Таким чином, після реалізації частки акцій уряд сподівається не лише зменшити свою присутність у фінансовому секторі, а й залучити інвестиції та підвищити ефективність роботи цих банків.

Довідка: Наразі в Україні працюють сім державних банків: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укрексімбанк", "Укргазбанк", "Сенс Банк", "Перший інвестиційний банк" та "Мотор-банк".

"Сенс Банк" перейшов у власність держави в липні 2023 року. "Укргазбанк" було націоналізовано ще у 2009 році.

Як повідомляло раніше ForUa, Національний банк України ініціював зміни, які можуть спростити розкриття банківської таємниці.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

МінфінМВФукргазбанкпродаж державних банківСенс Банк
