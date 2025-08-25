Україна знову перша: українські гімнастки здобули золото ЧС-2025

Збірна України з художньої гімнастики завоювала золоту медаль чемпіонату світу в Ріо-де-Жанейро. Це перше «золото» на світовій першості за останні 12 років і лише друга золота медаль у групових вправах в історії української художньої гімнастики.

Українки стали чемпіонками в останньому фіналі змагань — у вправі з трьома м’ячами та двома обручами. За виконання програми наша команда отримала 28,650 бала, обійшовши господарок турніру — збірну Бразилії — лише на 0,1 бала.

До «золотого» складу увійшли: Єлизавета Азза, Діана Баєва, Кіра Ширикіна, Олександра Ющак, Валерія Перемета.

У фінал українки вийшли за результатами кваліфікації, де показали четвертий результат (27,650 бала), але в головному виступі перевершили самих себе. Це «золото» стало історичним: востаннє Україна підіймалася на найвищу сходинку світового п’єдесталу у групових вправах ще у 2013 році.

Раніше на цьому чемпіонаті світу українські грації також здобули «бронзу» в командній першості.

