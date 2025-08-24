﻿
Технології

Приватна космічна компанія США запустила у космос п’ять супутників у рамках таємної місії

Американська приватна космічна компанія Rocket Lab у неділю, 24 серпня, запустила п’ять супутників у рамках таємної місії, повідомляє Space.com.

Зазначається, що ракета-носій Electron із п'ятьма супутниками на борту була запущена з космодрому у Новій-Зеландії о 00.42 за київським часом.

Місія, яку Rocket Lab називає «Живи, смійся, запускай», передбачає виведення п'яти супутників на кругову орбіту на висоті 665 кілометрів над Землею.

На прохання замовника Rocket Lab завершила ведення онлайн-трансляції запуску приблизно через 10 хвилин після зльоту ракети.

Це вже друга з двох законтрактованих місій, які 18-метрова ракета-носій Electron запустила для конфіденційного клієнта.

Цього року Rocket Lab здійснила 12 космічних запусків та 70 за весь час.

Нині американська приватна космічна компанія розробляє більшу, частково багаторазову для використання ракету-носій Neutron, прем'єрний запуск якої очікується до кінця року.

Фото: Rocket Lab

 Автор: Сергій Ваха

