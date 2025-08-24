﻿
У День Незалежності відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією

Між Україною і Росією відбувся ще один обмін, зокрема, додому повернувся журналіст Дмитро Хилюк, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го.

Про це у Телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Повертаємо додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Нарешті він удома, в Україні», - зазначив Зеленський.

За його словами, обміни тривають.

«І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися», - наголосив Зеленський.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

обмін полоненимиВолодимир Зеленськийвійна в Україніагресія рфУкраїна-Росія
