Війна

Операція ЗСУ: ворожі підрозділи потрапили в оточення

У районі Добропілля українські військові успішно оточили частину російських підрозділів. Про це повідомив речник Оперативного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

«Основні шматки цієї клешні вже окуповано та оточено, зараз вони фактично вже добиваються», — зазначив Трегубов. Водночас він підкреслив, що хоч головну загрозу вдалося нейтралізувати, ситуація на фронті залишається напруженою.

За словами речника, на південь від Добропілля російські війська утримують окремі позиції, але вони набагато слабші, ніж заявляють російські джерела.

Трегубов також відзначив, що по всій лінії зіткнення ситуація не є простою, оскільки співвідношення сил та засобів поки що не на користь українських підрозділів, передусім щодо особового складу.

Як повідомляло раніше ForUa, найбільші досягнення українських військ за останні дні зафіксовані на Покровському напрямку.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

