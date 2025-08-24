﻿
Україні не потрібні гарантії безпеки від Росії, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібні гарантії безпеки від Росії.

Про це глава держави заявив під час спільного з прем’єр-міністром Канади Марком Карні спілкування з журналістами, передає Ukrinform.

«Згідно, наприклад, одного із документів щодо гарантій безпеки для України, а саме Будапештського меморандуму, Росія була одним із гарантерів саме цієї безпеки. Водночас вона сама і порушила свої гарантії, свої обіцянки. Тому ми не говоримо щодо гарантій безпеки від Російської Федерації. Ми говоримо про гарантії безпеки, які будуть нас захищати від Російської Федерації, від її агресії або повторення повномасштабних агресивних кроків у майбутньому», - розповів Зеленський. 

Він відзначив, що народ України довіряє тим країнам, які були поруч від самого початку цієї агресії.

«Наприклад, країни, які накладали санкції за агресію, країни, які давали зброю, країни, які забезпечували гуманітарну підтримку, країни, які посилювали нас в моменти блекаутів енергетичних, країни, які допомагають повертати нам дітей, людей з полону», - зауважив президент.

Він також наголосив, що ключовим гарантом безпеки України є і буде ЗСУ.

За його словами, частиною гарантій безпеки має бути сильна і велика українська армія та вітчизняне виробництво зброї.

Раніше ForUA повідомляв, що під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський заявив, що розуміння архітектури гарантій безпеки для України буде представлено протягом 7–10 днів.

