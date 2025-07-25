Зеленський планує просити європейських союзників фінансувати підвищення зарплат військовослужбовцям

Президент України Володимир Зеленський планує звернутися до європейських союзників з проханням допомогти фінансувати підвищення зарплат військовослужбовцям, які чинять опір вторгненню Росії, щоб зменшити нестачу новобранців.

Про це пише агентство Bloomberg.

"Раніше європейці відмовлялися фінансувати зарплати нашим військовослужбовцям, лише зброю. Наші військовослужбовці самі можуть бути зброєю, яка захищає всіх", – сказав Зеленський журналістам.

"Уряд Зеленського хоче мотивувати більше добровольців, пропонуючи суттєві виплати тим, хто підписує військові контракти", – пише Bloomberg

"Росія вже давно пропонує великі бонуси за підписання контракту та високі зарплати, щоб щомісяця залучати десятки тисяч військовослужбовців до своєї армії, прагнучи уникнути повторення сплеску громадської тривоги, який стався після того, як президент Володимир Путін наказав про частковий призов через кілька місяців після початку вторгнення у 2022 році", – говориться у повідомленні.

"Збільшення виплат солдатам посилить навантаження на державний бюджет України, дефіцит якого минулого року перевищив 20% валового внутрішнього продукту на тлі величезних військових витрат", – пише Bloomberg.

"Розтерзана війною країна залежить від десятків мільярдів доларів допомоги від своїх іноземних союзників, які досі відкидають ідею прямого покриття військових витрат", – говориться у повідомленні.

Агентство пише, що хоча Міжнародний валютний фонд, який надає кредитну програму на суму близько 16 мільярдів доларів, закликає Київ скоротити дефіцит бюджету, уряд не планує підвищувати податки.

Як заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в інтерв'ю Bloomberg News, світові донори виділили лише половину з приблизно 75 мільярдів доларів, необхідних для бюджету протягом наступних двох років.

Після ухвалення змін до бюджету цього року, плановий дефіцит складе $42 млрд, і покрити його за допомогою партнерів вийде не повністю, повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа. "Потреба у зовнішньому фінансування залишатиметься великою – близько, або навіть понад $40 млрд", – написала вона у Facebook.

Як повідомило раніше Міністерство фінансів, видатки загального фонду державного бюджету у червні 2025 року становили 337,4 млрд грн, а загалом за перше півріччя - 1,9 трлн грн, що на 21,5% більше порівняно з аналогічним періодом торік.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до державного бюджету на 2025 рік. Видатки збільшили на 450 млрд грн.