В результате масштабного пожара, который вспыхнул в двух разных местах района Манавгат в южной турецкой провинции Анталия, пострадал 51 человек.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Anadolu.

Директор по вопросам здравоохранения провинции Анталия Юнал Гюльдур сообщил, что за помощью в больницы обратились более 50 человек.

«51 человек, пострадал от пожаров в Манавгате, обратились в больницы для лечения. 47 из них в легком состоянии, они будут выписаны после кислородной терапии. У одного из граждан 30-процентный ожог, у еще одного - перелом ноги. На данный момент никто из них не находится в угрожающем для жизни состоянии», - сказал он.

Гюльдур отметил, что пострадавшего с ожогами направят в Анталию.

Причины пожаров в районах Еникой и Сиде до сих пор неизвестны.

Для борьбы с пламенем, которое активно распространяется благодаря ветру, было развернуто большое количество пожарных команд из соседних провинций.

В регион были направлены самолет, 19 вертолетов и 103 пожарных машины с 412 пожарными, однако власти заявили, что их усилия с целью контроля огня не дали результатов.

После настойчивых усилий командам удалось сдержать огонь по направлению к АЗС на автодороге Анталия-Алания.

Мэр города Манавгат Шюкрю Сезен сказал, что пламя распространилось на жилые районы и многие дома сгорели.

Сезен заявил, что пожар пылает в местах, далеких от побережья, и в районах туризма не о чем беспокоиться.