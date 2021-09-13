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Киберполиция прекратила схему сбыта поддельных COVID-тестов для пересечения админграницы с ОРДЛО, сообщает пресс-служба НПУ.

Правонарушителя разоблачили сотрудники киберполиции Луганщины совместно с представителями Минцифры, работниками Счастьенского районного отдела полиции и сотрудниками Луганского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

59-летний мужчина в интернете предлагал услуги по изготовлению тестов на COVID-19 и COVID-сертификатов. Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок.

Фигурант использовал поддельные печати одного из медицинских центров. Стоимость одного такого теста составляла 500 гривен. Ежемесячная прибыль правонарушителя составляла около 300 тыс. гривен.

Правоохранители в ходе осмотра автомобиля фигуранта обнаружили поддельные медицинские справки с данными других граждан.
ForUm

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