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Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры разоблачили 10 человек по факту мошенничества, подделки документов, штампов и печатей, незаконного использования знака для товаров и услуг, фирменного наименования и по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений (ч. 3 ст . 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 325 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщил начальник отдела областной прокуратуры Андрей Жмутский, досудебным расследованием установлено, что 27-летний уроженец Запорожья предложил своему отцу, который является владельцем туристического агентства, подделать негативные ПЦР-тесты для клиентов фирмы. К преступному плану организатор привлек также родного брата и знакомых. Около года 10 человек, используя социальные сети и интернет-мессенджеры, предоставляли услуги по выдаче бумажных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 в различных регионах Украины. Указанные лица действовали от имени украинских бактериологических лабораторий.

Установлено, что группа лиц получала заказ через мессенджер и предоплату в размере 400 грн. После этого они создавали поддельные документы, содержащие реквизиты медицинской лаборатории, и отдавали их за денежное вознаграждение заказчикам, в том числе через турагентство отца организатора.

19 октября 2021 проведено более 20 обысков на территории Киевской, Харьковской и Запорожской областей в офисах и по месту жительства фигурантов.

В ходе обысков обнаружены и изъяты компьютерная техника, смартфоны, банковские карточки, прибор для изготовления поддельных печатей и штампов, поддельные печати и штампы украинских медицинских лабораторий и отдельных врачей.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении указанным лицам и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводят следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
ForUm

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