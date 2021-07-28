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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос прекращения войны на Донбассе и возврата временно оккупированных территорий зависит не от реформы местного самоуправления в Украине, а от позиции РФ, а также поддержки нашего государства со стороны международных партнеров, в частности участников нормандского формата. Об этом он заявил во время интервью в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Децентрализация», который проходит в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Вопрос Донбасса - это не местный вопрос. Я считаю, что это вопрос центральной власти и всех украинцев. И это не очень зависит от децентрализации. Мы понимаем, что вопрос возвращения Донбасса, тишины и уменьшения количества выстрелов, сохранения людей, обмена - все эти вопросы, независимо от того, как они прописаны в Минских договоренностях, сегодня зависят от желания РФ. И давления, помощи, поддержки наших европейских партнеров - участников нормандской четверки», - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина делает все необходимое для установления мира на Донбассе, и еще раз подтвердил готовность к переговорам на уровне лидеров стран - участниц нормандского формата.

«Я считаю, что эта встреча будет. Но сегодня все зависит от России. И не надо перебрасывать этот мяч. Мы все понимаем, что все зависит сегодня от них. Мы со своей стороны считаем, что продвигаемся в этом вопросе так быстро, как только возможно», - отметил президент.
ForUm

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