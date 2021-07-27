Президент Владимир Зеленский готов встретиться один на один с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на востоке Украины. Об этом во время брифинга во вторник отметил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По его словам, с 27 июля 2020 года, когда вступило в силу соглашение об установке на Донбассе режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, на востоке Украины вдвое уменьшилось количество обстрелов и погибших среди украинских военных, более чем три раза снизилось количество раненых.

«Сегодня - годовщина введения режима прекращения огня. Это перемирие многие критикуют, называет его ненастоящим, но стоит взглянуть на цифры. За год до 27 июля 2020 было более 4000 обстрелов, 88 погибших и 500 раненых. За последний год, с 27 июля 2020 по сей день, - 2000 обстрелов, 45 погибших, 150 раненых», - сообщил он.

В то же время Никифоров отметил, что Зеленский хотел бы, чтобы как можно скорее в ежедневных сводках с фронта были данные об отсутствии обстрелов, погибших и раненых.

«Президент со своей стороны делает для этого все возможное. Он неоднократно повторял, что готов встречаться и в нормандской формате, и один на один с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на востоке Украины. К сожалению, очевидно, в Кремле цели немного другие. Однако именно мир остается главным приоритетом президента Украины», - отметил пресс-секретарь главы государства.