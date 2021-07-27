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За 6 месяцев 2021 в бюро находок киевской подземки попало 177 различных вещей, сообщила пресс-служба метрополитена.

Тенденции свидетельствуют, что летом пассажиры забывают очки, самокаты, детские рюкзаки, шляпы. А в холодное время года - шарфы, перчатки, шапки, весной – зонтики, куртки, рюкзаки.

С января по июнь возвращено 44 потерянные вещи, остальные ждут своих владельцев в бюро.

Топ-5 потерь за первое полугодие 2021:

- телефоны;

- беспроводные наушники;

- чемодан с церковной одеждой;

- массажер для ног;

- санки.

Напомним, бюро находок Киевского метрополитена работает на станции «Нивки» ежедневно с 08:00 до 17:00 в пятницу - с 8:00 до 15:45, суббота-воскресенье - выходной. Технический перерыв с 12:00 до 12:45.

Телефон для справок (044) 238-43-13.

Бюро находок метрополитена принимает только вещи, за их хранение предусмотрена оплата.

Документы, найденные на станциях, передаются работникам правоохранительных органов. Поэтому при их поиске необходимо обращаться в полицию.
ForUm

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