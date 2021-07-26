Нечистая сила получает власть над человеком, когда человек сам сознательно обращается к ней за помощью, к колдунам, ведуньям, астрологам.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом митрополит Антоний (Паканич) сказал в своей проповеди.

«Господь является Творцом мира видимого и невидимого. Перед созданием материального мира Господь сотворил мир духовный, ангельский, который, как знаем из Божественного Откровения, разделился. Часть сил Небесных взбунтовалась под руководством ближайшего к Богу ангела – Денницы. За свою гордыню они были извержены с Небес. И когда Господь создал видимый мир, венцом творения которого стал человек, вся злоба падших ангелов сосредоточилась как раз на человеке, поскольку, Господь создал человека по Своему образу и подобию», — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что ангельская сила, которая была извержена с Небес и воля которой укоренилась в богоборчестве, сосредоточила свое внимание и усилия на каждом из людей.

«Если бы Господь попустил, не защитил, то никто бы не спасся. Бесы боятся Бога. Потому что – все во власти Всевышнего. Демонические силы знают, что грядет конец мира и знают о своей участи в вечности – это геенна огненная. Участь падших ангелов говорит о том, что за гробом покаяние невозможно», — объяснил архиерей.

Управделами УПЦ напомнил, что бесовская сила настолько извращает человеческую природу, что человек лишается естественных даров, полученных при рождении: разума, свободы и способности любить.

«Явление, когда человек попадает под влияние демонических сил, не часто встречается, но бывает. Случается даже так, что в повседневной жизни человек не осознает, что является бесноватым. Такое явление, по словам святых отцов часто случается по причине, в том числе, неискренней исповеди. Человек не исповедует какой-то грех, и вследствие чего, этот грех укореняется в человеческой природе и является открытыми воротами для бесовской силы», — пояснил он.

«Нечистая сила получает власть над человеком, в том числе, когда человек сам сознательно обращается к ней за помощью, например, к колдунам, ведуньям, астрологам. Когда планирует свою жизнь исходя из гороскопов. Доверяя подобным явлениям, человек открывает сердце бесовским силам», — добавил владыка.

В завершении митрополит Антоний напомнил, что Церковь имеет все средства борьбы со грехом и дает четкие ориентиры для спасения. «Не нужно обольщаться предсказаниями о будущем, важно понимать, что Господь дал бы такие возможности, если бы это было спасительно для нас. В истории Церкви некоторым святым Господь даровал дар прозорливости и предвидения, но исключительно для того, чтобы это способствовало делу спасения души», — заключил управделами УПЦ.