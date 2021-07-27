Средняя месячная температура в августе 2021 предполагается 20-25 °, в Карпатах 16-18 °, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы, сообщил Украинский Гидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы.

В целом в августе средняя месячная температура воздуха составляет 18-22 °, в южных, юго-восточных областях и в Крыму местами 23-24 °, на высокогорье Карпат 13 ° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 0-7 ° тепла, на юге местами 8-13 ° тепла, в Карпатах, северных, Волынской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях местами 0.1-2 ° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 35-39 ° тепла, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами 40-42 °, в горных районах 30-35 °, на высокогорье Карпат 26-28°.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-69 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24-28 мм, на Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма 70-97 мм, в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей местами 104-120 мм.