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Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан покинула Олимпийские игры в Токио.

Харлан уступила в первом же поединке на турнире - на стадии 1/8 финала. Украинская спортсменка проиграла китаянке Ян Хенъюй, сообщает УНИАН

Харлан выигрывала со счетом 6:2, но пропустила 6 уколов подряд. Затем украинка переломила ход поединка и вышла вперед (11:10), но решающая часть поединка осталась за китаянкой. Итоговый счет - 12:15.

«Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями», - отметила Харлан после поражения.

Напомним, что ранее Харлан выигрывала золото и серебро Олимпийских игр в командной сабле, а в индивидуальном первенстве дважды брала бронзу. В Токио она также рассматривалась как претендента на медали.

 
ForUm

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