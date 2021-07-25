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В Никарагуа правительство Даниэля Ортеги, который находится у власти уже 15 лет, задержало седьмого по счету потенциального кандидата в президенты — Ноэля Видорре.

Об этом сообщает агентство AFP.

Об аресте еще одного кандидата в президенты заявила в субботу, 24 июля, местная полиция.

Видорре поместили под домашний арест, обвинив в «подрыве суверенитета» страны.

В целом среди 28 человек, задержанных правительством Ортеги перед президентскими выборами, которые должны пройти 7 ноября, уже семь оппозиционных кандидатов.

Действующий лидер Никарагуа Даниэль Ортега баллотируется на четвертый президентский срок подряд на предстоящих выборах. 75-летний Ортега станет кандидатом в президенты от правящего 

Сандинистского национально-освободительного фронта.

Ортега непрерывно правит страной с ноября 2006 года. Также он был президентом Никарагуа в 1985-1990 годах.
ForUm

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