Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным и несогласованным с Украиной визитом посла Республики Никарагуа в РФ госпожи Альбы Асусены Торрес в Автономную Республику Крым для вручения так называемом «почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополь» Олегу Белавенцеву консульского патента, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

В министерстве подчеркнули, что вручение так называемом «почетному консулу Никарагуа в РФ» консульского патента является грубым нарушением законодательства Украины и международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 «Территориальная целостность Украины», 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168 «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина», 73/194 и 74/17 «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей».

«Это действие считается нашим государством ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа в отношении Украины, который способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии неотъемлемой части территории Украины, каковыми являются Автономная Республика Крым и город Севастополь», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в соответствии с законодательством Украины, въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезд из нее осуществляется через территорию Украины. «Вместе с этим, любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законодательством Украины, а любой акт (решение, документ), выданный такими органами и/или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий», – заявили в ведомтсве.

«Министерство иностранных дел Украины неоднократно предупреждало Никарагуанский сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства», – сказано в сообщении.