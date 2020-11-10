также в разделеПолитика
В Европарламенте раскритиковали судебную реформу в Украине 7
ВР рассмотрит законопроекты по урегулированию кризиса вокруг КСУ через неделю 9
В «Слуге народа» не видят оснований для внеочередных выборов в Раду 15
Арахамия: Увольнение глав ОГА продолжится 15
Поляков обратился в полицию из-за угроз главе КСУ 35
Президент назначил и.о. глав трех ОГА 31
Эксперт: Националисты открыто поддерживают Труханова, но это сыграет ему в минус 74
Разумков пока не видит оснований выполнять обязанности президента 15
ОАЭ подарили Украине экспресс-тесты для выявления COVID-19 18
Тихановская: Крым по международному праву – украинский 21
Кабмин в ближайшее время проголосует за введение карантина выходного дня 24
Зеленский сожалеет, что не учил украинский во время учебы 17
Кива: Люди умирают в больницах, а власть тратит «коронавирусные» деньги на псевдопатриотические фильмы 34
Эксперт: У рейтинга Труханова нисходящий тренд, он проиграет выборы 26
Украина настаивает на смене очередности пунктов минских соглашений 37
Кравчук: Если нас будут водить за нос, нужно закрывать «Минск» 64
Кравчук: Минские соглашения в очередности 2015 года выполнить невозможно 28
Зеленский поздравил Байдена с победой 99

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным и несогласованным с Украиной визитом посла Республики Никарагуа в РФ госпожи Альбы Асусены Торрес в Автономную Республику Крым для вручения так называемом «почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополь» Олегу Белавенцеву консульского патента, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

В министерстве подчеркнули, что вручение так называемом «почетному консулу Никарагуа в РФ» консульского патента является грубым нарушением законодательства Украины и международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 «Территориальная целостность Украины», 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168 «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина», 73/194 и 74/17 «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей».

«Это действие считается нашим государством ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа в отношении Украины, который способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии неотъемлемой части территории Украины, каковыми являются Автономная Республика Крым и город Севастополь», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в соответствии с законодательством Украины, въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезд из нее осуществляется через территорию Украины. «Вместе с этим, любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законодательством Украины, а любой акт (решение, документ), выданный такими органами и/или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий», – заявили в ведомтсве.

«Министерство иностранных дел Украины неоднократно предупреждало Никарагуанский сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6802 грн.
18
Теги