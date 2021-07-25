В Турции зафиксировано 9 586 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 12 мая, когда было зафиксировано 9 375 случаев инфицирования.
Об этом сообщает Минздрав Турции.
Общее число умерших составляет 50 450, а инфицированных - 5,514 млн. До этого министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой заявил, что Турция может закрыть свои границы для иностранцев в случае резкого роста распространения штамма коронавируса "Дельта".
По его словам, если вакцинации ускорится, то Турция сможет вернуться к нормальной жизни, в противном случае нормализация затянется.
Также министр отметил, что пока в стране все идет хорошо, Турция рассчитывает принять в текущем году 25 млн туристов, получив доход в 20 млрд долларов.
Напомним, в ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19.
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