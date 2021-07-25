также в разделеМир
Трамп покритиковал Байдена за Северный поток-2
Австрия усиливает охрану границ из-за наплыва мигрантов 8
Сильные ливни затопили столицу Филиппин 8
На Олимпиаде обнаружены десять новых случаев инфицирования 10
Нидерланды могут депортировать российских свидетелей по делу MH17 15
В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19 113
В Германии снова ожидают на сильные ливни 14
Дельта стал доминирующим штаммом в Европе 15
Суточная смертность от COVID-19 в России повторила рекорд 12
США подарили Грузии полмиллиона доз вакцины Pfizer 12
В мире коронавирусом заразились уже 194 млн человек 15
Хорватия и Черногория ужесточили карантин 13
Новый штамм коронавируса нашли в Великобритании 15
В Италии людей без вакцины от COVID-19 перестанут пускать на массовые мероприятия 21
ЮНЕСКО исключило Венецию из перечня памятников под угрозой 9
Мальдивы введут налог на выезд с островов 20
В Бельгии хотят присоединить своей регион к Нидерландам 19
В ЮАР во время массовых беспорядков погибли более 270 человек 10

В Турции зафиксировано 9 586 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 12 мая, когда было зафиксировано 9 375 случаев инфицирования.

Об этом сообщает Минздрав Турции.

Общее число умерших составляет 50 450, а инфицированных - 5,514 млн. До этого министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой заявил, что Турция может закрыть свои границы для иностранцев в случае резкого роста распространения штамма коронавируса "Дельта".

По его словам, если вакцинации ускорится, то Турция сможет вернуться к нормальной жизни, в противном случае нормализация затянется.

Также министр отметил, что пока в стране все идет хорошо, Турция рассчитывает принять в текущем году 25 млн туристов, получив доход в 20 млрд долларов.

Напомним, в ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2925 грн.
13
Теги