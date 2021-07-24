Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса не закончится по крайней мере до середины 2022 года, когда каждая страна может потенциально вакцинировать 70% своего населения.
Об этом сообщает Newsweek.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о глобальной цели — обеспечить иммунизацию не менее 10% населения каждой страны до сентября, 40% — к концу года и 70% — к середине следующего года.
По данным ВОЗ, в мире от COVID-19 привито более двух миллиардов людей — это примерно четвертая часть мирового населения и значительно ниже порога в 70%, необходимого для достижения коллективного иммунитета.
Эксперты в области здравоохранения отмечают, что низкий уровень вакцинации в определенных районах мира позволяет вирусу распространяться и увеличивает возможность образования новых мутаций.
И хотя некоторые препараты показывают эффективность против тех вариантов коронавируса, которые существуют сейчас, с увеличением новых штаммов есть вероятность, что против какого-то из них они будут неэффективны. По словам Гебрейесуса, если это произойдет, то придется разрабатывать новые вакцины и ревакцинировать весь мир.
Сейчас в списке ВОЗ есть такие штаммы коронавируса Альфа (обнаружен в Великобритании), Бета (Южная Африка), Гамма (Бразилия), дельта (Индия) Эта (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), Йота (США), Каппа (Индия) и Лямбда (Перу).
Напомним, в мире коронавирусом заразились уже 194 млн человек.
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