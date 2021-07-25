В Кривом Роге взят под стражу мужчина, который был задержан за удерживание на цепи семилетнего мальчика. Об этом накануне сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Указано, что по решению Дзержинского районного суда мужчина был аретсован на 60 суток.

«По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям о незаконном лишении свободы или похищении человека, а также умышленные легкие телесные повреждения (ч.2 ст.146, ст.125 УК Украины). Мужчине вручено уведомление о подозрении по этим статьям. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Досудебное расследование продолжается», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мальчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал к батарее цепью. По указанному адресу сразу выехали полицейские. Правоохранители освободили ребенка и отвезли в больницу. Они установили, что мальчика приковал цепью к батарее сожитель матери. По словам 30-летнего мужчина, таким образом он хотел "перевоспитать" мальчика, который якобы постоянно убегает из дома.