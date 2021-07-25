Вечером в субботу, 24 июля, возле станции метро Дворец спорта в Киеве произошла драка со стрельбой.
По данным очевидцев, было слышно как минимум шесть выстрелов.
Отмечается, что один мужчина получил травмы и был госпитализирован. Полиция в данный момент не сообщает подробности происшествия.
Как видно из опубликованного видео, раненый мужчина лежал на земле неподвижно. Его забрала "скорая".
Полиция пока не сообщает о происшествии.
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