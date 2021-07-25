Вечером в субботу, 24 июля, возле станции метро Дворец спорта в Киеве произошла драка со стрельбой.

По данным очевидцев, было слышно как минимум шесть выстрелов.

Отмечается, что один мужчина получил травмы и был госпитализирован. Полиция в данный момент не сообщает подробности происшествия.

Как видно из опубликованного видео, раненый мужчина лежал на земле неподвижно. Его забрала "скорая".

Полиция пока не сообщает о происшествии.