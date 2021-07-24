С начала вакцинальной кампании от коронавируса привито 3 010 140 человек. Из них завершили вакцинацию 1 681 734 людей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Всего проведено 4 691 872 прививки.
За минувшие сутки 23 июля вакцинированы 152 675 человек. Одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированные - 62 603 человека.
В течение суток работали 802 мобильные бригады, 2 692 пункта прививки и 267 центров вакцинации.
Напомним, в Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма «Дельта».
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