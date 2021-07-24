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Послы "Большой семерки" обсудили с министром защиты окружающей среды Украины Романом Абрамовским и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной вклад Украины по борьбе с климатическими изменениями. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщается G7AmbReformUA в Twitter

«Послы призвали Украину подать амбициозный 2-й национально определенный вклад для COP26 (конференция ООН по вопросам изменения климата в Глазго в ноябре 2021 года - ред.) до конца июля», - говорится в сообщении.

Также дипломаты приветствовали заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросов СО2 в атмосферу.

«Межведомственный подход является важным для проведения реформ, создание условий для инвестиций и стимулирования перехода к чистой энергетике для достижения целей», - отметили участники встречи.
ForUm

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