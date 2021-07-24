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За прошедшие сутки, 23 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Обошлось без ранений среди украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, вблизи Опытного враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Марьинки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Возле Катериновки российские наемники вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Павлополя оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

На Приазовье, неподалеку Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.

Из автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.

Кроме того, был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на утро, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня - у Новоалександровки и поблизости Водяного возле Донецка.
ForUm

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