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Российский пропагандистский Первый канал «вырезал» проходку украинской олимпийской сборной на открытии XXXII летних Олимпийских игр в Японии, сообщает УНИАН.

На торжественной церемонии украинцы выходили на Национальный стадион Токио между выходом спортсменов из Уганды и Уругвая.

Однако по российскому телевидению в это время пустили рекламный блок. Сами пропагандисты это объяснили своими коммерческими обязательствами.

«Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз», — цитирует РБК пресс-службу «Первого канала».

Однако в такую версию верится слабо, поскольку во время матчей с Украиной на Евро-2020 этот телеканал вырезал исполнение гимна нашей страны перед игрой. 

В то же время, украинское ТВ от цензуры в отношении россиян отказалось — проходку их сборной на Олимпиаде телеканал «UA:Перший» показал полностью.
ForUm

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