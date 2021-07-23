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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали несколько групп нелегальных мигрантов из страны с повышенной террористической угрозой, которые успешно прошли через территорию РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

Всего были задержаны 4 группы иностранцев, которые планировали нелегально попасть в ЕС. По предварительным данным, большинство из них - выходцы из Афганистана.

Маршрут нелегалов проходил через территорию РФ. Оттуда они организованными группами должны были пересечь госграницу Украины вне установленных пунктов пропуска. Затем организаторы схемы «гарантировали» иностранцам транзитную переправку в Евросоюз.

Сотрудники СБУ разоблачили первую группу нелегалов на «перевалочной» квартире в Северодонецке, вторую - на попытке скрытого перемещения через территорию региона.

Других нелегалов правоохранители задержали в приграничных районах Луганщины. В общем задержали 35 иностранцев.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации подпольного трафика.

 

Решается вопрос о принудительном возвращении иностранцев в страну происхождения.
ForUm

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