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НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, организовавших коррупционную схему закупки для военнослужащих Национальной гвардии Украины квартир, непригодных для проживания.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Среди обвиняемых:

  • начальник управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии;
  • директор ООО-победителя конкурса;
  • адвокат, представитель директора ООО;
  • бенефициар ООО;
  • начальник финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии.

По данным следствия, государственным бюджетом Украины на 2017 год предусматривалось направление более 85,94 млн грн на приобретение жилья для военнослужащих НГУ. Узнав об этом, у бенефициарного владельца ряда юридических лиц возник преступный замысел по завладению средствами Нацгвардии. К его реализации он привлек должностных лиц НГУ (членов конкурсной комиссии по приобретению жилья для военнослужащих) и подконтрольные ему коммерческие компании.

Действуя в рамках преступной группы, указанные лица во время процедуры закупки жилья определили необходимость в максимальном количестве квартир на территории Киевской области, где находились квартиры ООО.

После этого участники группы обеспечили участие ООО в конкурсе по приобретению жилья, создав ложное представление членов конкурсной комиссии, не привлеченных к совершению преступления, о соответствии заявленных квартир условиям конкурса. Так, в документах отмечалось, что квартиры якобы готовы к заселению семей военнослужащих, однако на самом деле инженерные коммуникации по снабжению коммунальных услуг не подключили, а отделочные работы выполнили лишь частично. Экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, показала непригодность этой недвижимости для проживания.

После победы ООО в конкурсе НГУ заключила договоры о приобретении квартир, вопреки тому, что жилье не соответствовало требованиям, о чем участникам группы было достоверно известно. На основании договоров и актов приема-передачи квартир в 2017 году на счет ООО НГУ перечислила более 17,3 млн грн бюджетных средств. Указанная сумма, согласно выводам экспертиз, составляет размер причиненного госбюджету ущерб.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с февраля 2020 после передачи материалов производства от Национальной полиции в Национального бюро по подследственности. На тот момент следственные органы определили роли только части участников схемы.

Детективы НАБУ и прокуроры САП, собрав дополнительные доказательства, расширили круг участников, установив, что преступление совершено группой, организатором которой является владелец частных компаний. В состав этой группы также вошел начальник финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии.
ForUm

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