В Одесской области 12 членов экипажа иностранного судна предъявили паспорта, выданные на ВОТ Украины, а в «Шегинях» пограничники обнаружили россиянина с поддельным паспортом Греции, сообщает пресс-служба ГПСУ.

В пункте пропуска «Морской порт Южный», что в г. Южный, во время оформления судна под флагом Либерии на приход пограничники Одесского отряда обнаружили 12 членов суднокоманды - все граждане РФ, которые предъявили на контроль недействительные документы, а именно - выданные на ВОТ АР Крым. Этим иностранцам пограничники запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

В соответствии со ст. 9 закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом. Кроме того, любой акт (решение, документ), выданный такими органами и/или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий.

Кроме этого, во время паспортного контроля в пункте пропуска «Шегини» у пограничников Львовского отряда возникли сомнения в принадлежности документа одному из пассажиров микроавтобуса. 37-летний мужчина направлялся в Польшу. Правоохранители выяснили, что паспорт гражданина Греции предъявителю не принадлежит, также документ оказался поддельным. Впоследствии иностранец сообщил, что он является гражданином РФ.

Мужчину доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения и привлечения к административной и уголовной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП и по ч. 4 ст. 358 УК.