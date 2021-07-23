Швеция с 26 июля открывает въезд для украинцев.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на правительствоШвеции.

«Правительство 22 июля разрешило въезд гражданам Украины», - говорится в сообщении.

Решение вступает в силу 26 июля 2021 года.

По данным сайта МИДа Украины, при этом остается в силе требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации (COVID certificate).

Сейчас Швецией признаются сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС/ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане.

Въезд в страну будет разрешен, если с даты получения второй дозы вакцины COVID-19 прошло 14 дней.

Перечень вакцин, одобренных Швецией: Comirnaty (BioNtech Tozinameran), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), vaccine Janssen, AstraZeneca/SKBio, COVISHIELD (Serum Institute of India), BIBP/Sinopharm и CoronaVac (Sinovac).

Напомним, 15 июля Совет ЕС добавил Украину в список стран, с которыми государствам-членам Евросоюза рекомендуется постепенно снимать ограничения на «несущественные» путешествия.