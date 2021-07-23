также в разделеОбщество
Румынское судно заблудилось и нарушило границу Украины 12
Франция открылась для украинских туристов 10
В карпатском лагере отравились 16 детей 7
В Мариуполе обнаружили партию контрафактных сигарет из Крыма 12
Закон о коренных народах вступил в силу 13
МОК исправил на сайте карту с границей между Украиной и Крымом 13
ЮНЕСКО признал общее состояние «Софии Киевской» удовлетворительным 10
В Украине – 763 новых случая COVID-19, выздоровевших меньше 13
Замглавы Харьковского облсовета задержали на взятке 14
22 июля. Картина дня 11
ГФС изъяла партию контрафактных сигарет на 246 млн 15
Зеленский наградил 12-летнюю девочку, спасшую четырех детей от наводнения на Закарпатье 12
Львовского прокурора поймали на взятке от полицейского 13
СБУ заблокировала многомиллионную схему оформления документов моряков 19
В Чехии белорусу увеличили приговор за участие в «ДНР» с 4,5 до 21 года заключения 179
На Виннитчине со спиртзавода украли 26 тысяч литров спирта 12
Молдова изменила правила въезда в страну 34
Венгрия передала Украине по линии НАТО 10 аппаратов ИВЛ 9

Швеция с 26 июля открывает въезд для украинцев.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на правительствоШвеции.

«Правительство 22 июля разрешило въезд гражданам Украины», - говорится в сообщении.

Решение вступает в силу 26 июля 2021 года.

По данным сайта МИДа Украины, при этом остается в силе требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации (COVID certificate).

Сейчас Швецией признаются сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС/ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане.

Въезд в страну будет разрешен, если с даты получения второй дозы вакцины COVID-19 прошло 14 дней.

Перечень вакцин, одобренных Швецией: Comirnaty (BioNtech Tozinameran), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), vaccine Janssen, AstraZeneca/SKBio, COVISHIELD (Serum Institute of India), BIBP/Sinopharm и CoronaVac (Sinovac).

Напомним, 15 июля Совет ЕС добавил Украину в список стран, с которыми государствам-членам Евросоюза рекомендуется постепенно снимать ограничения на «несущественные» путешествия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги