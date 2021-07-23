также в разделеОбщество
Еще одна страна открывается для украинцев 13
Франция открылась для украинских туристов 10
В карпатском лагере отравились 16 детей 7
В Мариуполе обнаружили партию контрафактных сигарет из Крыма 12
Закон о коренных народах вступил в силу 13
МОК исправил на сайте карту с границей между Украиной и Крымом 13
ЮНЕСКО признал общее состояние «Софии Киевской» удовлетворительным 10
В Украине – 763 новых случая COVID-19, выздоровевших меньше 13
Замглавы Харьковского облсовета задержали на взятке 14
22 июля. Картина дня 11
ГФС изъяла партию контрафактных сигарет на 246 млн 15
Зеленский наградил 12-летнюю девочку, спасшую четырех детей от наводнения на Закарпатье 12
Львовского прокурора поймали на взятке от полицейского 13
СБУ заблокировала многомиллионную схему оформления документов моряков 19
В Чехии белорусу увеличили приговор за участие в «ДНР» с 4,5 до 21 года заключения 179
На Виннитчине со спиртзавода украли 26 тысяч литров спирта 12
Молдова изменила правила въезда в страну 34
Венгрия передала Украине по линии НАТО 10 аппаратов ИВЛ 9

Пограничники Украины и Румынии во время совместного патрулирования реки Дунай обнаружили вчера румынский толкач с двумя баржами, который нарушил государственную границу. Об этом сообщила Госпогранслужба.  

Как выяснилось, экипаж судна перепутал устья реки и вместо того, чтобы пройти устьем Иванешть, по которому проходит государственная граница, зашли в Килийское устье, которое являются внутренними водами Украины.

За нарушение государственной границы на двух членов суднокоманды, граждан Румынии, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», решение по которым примет суд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги