Пограничники Украины и Румынии во время совместного патрулирования реки Дунай обнаружили вчера румынский толкач с двумя баржами, который нарушил государственную границу. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Как выяснилось, экипаж судна перепутал устья реки и вместо того, чтобы пройти устьем Иванешть, по которому проходит государственная граница, зашли в Килийское устье, которое являются внутренними водами Украины.

За нарушение государственной границы на двух членов суднокоманды, граждан Румынии, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», решение по которым примет суд.