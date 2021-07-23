Вчера совместная межведомственная группа в составе сотрудников оперативных подразделений Донецкого пограничного отряда и работников Государственной фискальной службы Украины по оперативной информации обнаружила место накопления контрафактных товаров, размещенное в гараже жителя Мариуполе.

По данным Госпогранслужбы, правоохранители изъяли более 11 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога, оцененных в более 560 тыс. гривен.

На некоторых пачках местом производства указывалась оккупированная территория АР Крым.

В действиях владельца товара усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 204 УК «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».

По данному факту проводятся дальнейшие следственные действия.

Пограничники Донецкого отряда продолжают проводить активные мероприятия по противодействию обращения контрафактных табачных изделий.