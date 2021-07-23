Вчера совместная межведомственная группа в составе сотрудников оперативных подразделений Донецкого пограничного отряда и работников Государственной фискальной службы Украины по оперативной информации обнаружила место накопления контрафактных товаров, размещенное в гараже жителя Мариуполе.
По данным Госпогранслужбы, правоохранители изъяли более 11 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога, оцененных в более 560 тыс. гривен.
На некоторых пачках местом производства указывалась оккупированная территория АР Крым.
В действиях владельца товара усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 204 УК «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».
По данному факту проводятся дальнейшие следственные действия.
Пограничники Донецкого отряда продолжают проводить активные мероприятия по противодействию обращения контрафактных табачных изделий.
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