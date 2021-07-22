Форум в Батуми закончился скандалом. Скандалом вполне прогнозируемым и тем более болезненным.

После официальной церемонии в Батуми президент Грузии Саломе Зурабишвили отклонила предложение о встрече, высказанное Зеленским.

Причины этого вполне понятны. Пребывание осужденного в Грузии Михеила Саакашвили в государственной системе Украины делает невозможным установление прямых контактов между руководством Грузии и Украины.

Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть "личных врагов Порошенко" сыграла тут свою роль.

Далее последовал абсолютно ожидаемый демарш Молдовы.

Согласие на встречу было получено только от президента Молдовы Майи Санду.

Видимо, грузины что-то подозревали, потому засунули место проведения разговора в "пенал". Это внутренняя комната без окон.

Санду в маске, оставив у входа свою делегацию, бросив портфель помощнице, не садясь, спросила, глядя на Зеленского: "Где Чаус?".

Ответить попытался Ермак, но Санду, даже не обратив на него внимания, обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола: "А ты кто у них? Министр иностранных дел или тряпка?". Кулеба промолчал.

Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканила все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, об электроэнергии, которую поставляет Украина Приднестровью, о контактах Ермака с Красносельским, ну, и о "деле Чауса".

"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".

"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов".

Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.

Вся встреча - около тридцати минут.

Оригинал на сайте tZE Inform