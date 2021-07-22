Нерешенные процедурные вопросы не позволили политической рабочей группе ТКГ провести формальное заседание в среду, 21 июля.

Об этом говорится в сообщении специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау по итогам встречи ТКГ 21 июля, передает Укринформ.

«Нерешенные процедурные вопросы опять не позволили политической рабочей группе провести формальное заседание. Во время неформальных консультаций найти конструктивное решение и возобновить работу, преодолевая политические разногласия, а также исполняя поручения ТКГ, не удалось», - заявила Грау.

Она сообщила, что участники гуманитарной рабочей группы обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц и обсудили «процессуальную очистку» в отношении освобожденных. По словам Грау, в очередной раз не удалось добиться прогресса в вопросе открытия новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье Луганской области. Последняя часть дискуссии в этой группе была посвящена теме пропавших без вести.

«Экономическая рабочая группа обсудила широкий спектр вопросов: водоснабжение, пенсионные выплаты, инспекция МАГАТЭ в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Особое внимание было вновь уделено вопросам экологии. В частности, удалось продвинутся в дискуссии о создании экспертной группы по исследованию ситуации в затопленных шахтах вдоль линии соприкосновения», - заявила Грау.

Она также напомнила, что заседание ТКГ 21 июля было последнем для нее в качестве специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе.

«Мой преемник посол Микко Киннунен вступает в должность 1 августа. Я желаю ему плодотворной работы и больших успехов», - заявила Грау.

Как сообщалось, после встречи ТКГ 21 июля Гайди Грау заявила, что ситуация с безопасностью на востоке Украины в последние месяцы продолжает ухудшаться и зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи Золотого превращается в «горячую точку».