Высший суд в Праге в апелляционной инстанции повысил наказание гражданину Беларуси Алексею Фадееву, который легально проживает в Чехии и был приговорен 2020 году к 4,5 годам лишения свободы за участие в войне против Украины на Донбассе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как решил сегодня апелляционный сенат Высшего суда в Праге, суд первой инстанции, Пражский городской, вынося в 2020 году первоначальный приговор, недостаточно точно определил вину Фадеева, осудив его только за «участие в организованной преступной группировке», но не найдя оснований осудить его и за «террористическое нападение». Поэтому апелляционный суд добавил и это обвинение, а еще определил Фадееву исключительное наказание: за его участие в организованных преступных группировках верхний предел срока был повышен на треть.

Таким образом, Фадеев приговорен к 21 году лишения свободы. Также ему присуждена высылка из Чехии на неограниченный срок (первоначальный приговор присудил ему также высылку на 4 года). Обвинение при рассмотрении дела в первой инстанции просило для него 15 лет лишения свободы и высылку на неограниченный срок.

Приговор после решения апелляционной инстанции вступил в силу. На него еще можно подать кассационную жалобу в Верховный суд Чехии.

Согласно обвинительному заключению, Фадеев неоднократно посещал оккупированную часть Донецкой области между 2014 и 2016 годами, добираясь туда через российский Ростов-на-Дону, «с намерением активно поддержать сепаратистские группировки на востоке Украины». Прокурор утверждал, что человек сам получал оружие в группировке «ДНР» и участвовал в выполнении различных военных задач в рядах так называемой «республиканской гвардии» этой группировки - он не только занимался патрулированием, но и принимал активное участие в боях против украинских войск, защищающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Фадеев в своем конечном слове на суде первой инстанции заявлял, что участия непосредственно в боях против «националистов» не принимал - только во вспомогательных мероприятиях. На суде он признал участие в дежурстве и патрулировании с оружием в руках, но утверждал, что стрелял из оружия только во время обучения на стрельбище.

Как утверждал тогда Фадееев, он также якобы не знал, что деятельность группировки «ДНР» противоречит Конституции Украины. Также он утверждал, что его интересовало, из каких источников финансируется «республиканская гвардия ДНР».

Ранее в ходе судебных слушаний Фадеев заявил, что ездил на оккупированную часть Донбасса, чтобы помочь тамошним людям защищаться от «украинских фашистов» и «националистов». Его адвокат, со своей стороны, утверждал в защиту своего клиента, что, мол, Конституцию Украины нарушила сама украинская армия.