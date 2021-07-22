Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им закон «О коренных народах Украины» № 1616-IX, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, предоставление им механизмов и инструментов работы с Украинским государством. В частности, признаются представительные органы коренных народов.

Закон определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

«Коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины», - говорится в документе.

Коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Они имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами.

Законом запрещается отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.

Согласно документу, который подписал глава государства, коренные народы имеют право на соблюдение возрождение и развитие своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранение материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановление своей исторической топонимики; сотрудничество с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.

Также коренные народы имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.

Кроме того, коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и города Севастополя, на свои нужды; на резервирование для представителей коренных народов, которые возвращаются на территорию Крыма, земель сельскохозяйственного и другого назначения.

Представительные органы коренных народов могут участвовать в их международном представительстве.

Закон вступает в силу со дня его опубликования (кроме части 3 ст. 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя под общую юрисдикцию Украины).

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла закон «О коренных народах Украины»