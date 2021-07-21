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Государственная фискальная служба (ГФС) до 25 августа должна пройти аудит в связи с ликвидацией ведомства и созданием нового органа – Бюро экономической безопасности, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Чтобы весь процесс прошел планомерно, до 25 августа должен пройти аудит материально-технических ресурсов ГФС», – сказал Шмыгаль в ходе заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

БЭБ должно заработать 25 сентября. Государственная фискальная служба на следующий день после этого прекратит свое существование, она  находится в процессе ликвидации.
ForUm

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