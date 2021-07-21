В Украине придется уравнять тарифы на электроэнергию для населения и промышленности. Об этом в интервью «Экономической правде» заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.

«У нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения», - отметил Тарасюк.

Он отметил, на данный момент обсуждаются разные сценарии повышения тарифов.

По словам Тарасюка, НКРЭКУ поддерживает приведение тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей наряду с предоставлением адресной помощи потребителям, которые в этом нуждаются.

«Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного», — подчеркнул он.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил механизм действия специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения, благодаря которому тариф для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-ч сохранен до 1 августа 2021 года.