Кабинет министров Украины продлил механизм действия специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения, благодаря которому тариф для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-ч сохранен до 1 августа 2021 года.

Соответствующее постановление №659 от 29 июня обнародовано на правительственном портале.

Так, документом изменения внесены в постановление Кабмина №483 от 5 июня 2019 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии».

Напомним, ранее Кабинет министров продлил механизм действия ПСО до 30 июня. Так, цена на электроэнергию для населения останется без изменений – 1 грн 68 коп. за кВт/ч.