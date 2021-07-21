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Вероятно, к концу недели для свободного въезда из Украины должны открыться еще шесть европейских стран, сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что ровно за две недели до решения Совета ЕС об открытии границ для украинцев было аналогичное решение для ряда других государств, в том числе Молдовы, Армении, Азербайджана.

«Те страны ЕС, которые открыли границы для них, готовят новость и для Украины, по аналогичному принципу», - говорится в статье.

В частности, ожидается, что в ближайшее время откроются Австрия, Исландия (не входит в ЕС, но входит в Шенген), Испания, Люксембург, Португалия и Нидерланды.

Что касается Нидерландов, то уже сейчас в эту страну можно ехать с украинской справкой о вакцинации, но на днях в аэропорту Амстердама начнут пропускать также невакцинированных украинцев.

«Более того, похоже, не потребуют даже тестов! По крайней мере, такое правило сейчас действует для молдаван и других «зелены» стран», - говорится в статье.

Австрия и Испания могут открыться уже с 22 июля. Украинцев будут пускать по отрицательному тесту (антиген или ПЦР), старому позитивному тесту или украинской справке о вакцинации (китайские вакцины подходят), в Испании дети до 12 лет освобождены от требования сдавать тест.

Люксембург не позволит въезд по справке о вакцинации, но принимать тесты. То же касается Португалии.

Исландия, когда откроется для туризма, будет пускать только вакцинированных украинцев (подходят все вакцины) или тех, кто переболел.

Как известно, государства ЕС приняли решение внести Украину в список государств, в отношении которых странам-членам рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.
ForUm

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