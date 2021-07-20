также в разделеПолитика
Поклонская хочет снова быть прокурором Крыма 4
Дмитрий Козак: Если на Донбассе будут «править бал» те, кто сегодня устраивает националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией, и Россия не будет безучастна 16
У Офиса президента откроют детскую площадку 8
Козак: Выдача паспортов РФ жителям Донбасса не означает включение ОРДЛО в состав России 14
В Польше насчитали 1,5 миллиона украинских заробитчан 11
Медведчук: Власть опускается ниже плинтуса в давлении на суд, чтобы полностью подчинить его внешнему управлению 26
На внеочередное заседание Рады пришли меньше сотни нардепов 20
Нардепы разблокировали подписание закона о перезагрузке ВККС 14
В Госдепе рассказали, когда состоится встреча Зеленского и Байдена 27
Французские СМИ: Медведчук является главным политическим оппонентом Зеленского 77
Медведчук: Украина станет никому не нужной, если Европа наладит отношения с Россией 19
Медведчук заявил, что ОПЗЖ не допустит, чтобы власть Зеленского подчинила себе суды 20
Кулеба: Украина не имеет будущего с РФ 28
Фомин: Медведчук первый из топ-политиков предложил альтернативу пагубному курсу Порошенко–Зеленского 69
Украина предоставила партнерам предложения по противодействию РФ в Черном море 58
Reuters: США и Германия скоро объявят о сделке по «Северному потоку-2» 37
Украина, Молдова и Грузия подписали Батумскую декларацию о евроинтеграции 28
ОБСЕ сменила представителя в Украине 16

Киеву не стоит затягивать с реализацией политической части Минских соглашений во избежание необратимых последствий для внутренней и внешней политики, считает замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак; он также заявил, что конфликт в Донбассе может быть урегулирован в полном объеме за год, передает Интерфакс.

По его словам, «конфликт действительно может быть урегулирован в полном объеме в течение одного года - от принятия комплекса законодательных актов Украины до проведения внеочередных местных выборов и восстановления Киевом контроля над всей совокупностью государственной границы».

Козак напомнил, что в соответствии с Минским комплексом мер диалог о будущем статусе Донбасса в составе Украины должен был начаться на следующий день после отвода тяжелых вооружений, то есть с 9 марта 2015 года.

«Такого диалога нет. Предложения представителей Донбасса игнорируются. На них нет ни положительного, ни отрицательного ответа. Украиной не раскрывается даже словесное описание своего видения будущих финальных условий урегулирования конфликта. При том, что по итогам парижского саммита «нормандского формата» 2019 года стороны взяли на себя обязательство по согласованию к апрелю 2020 года в Контактной группе всех политико-правовых аспектов урегулирования конфликта. Уверен, что с достижением таких договоренностей уйдут на второй план или исчезнут вовсе проблемы обеспечения безопасности и гуманитарные вопросы», - сказал он.

По его словам, «в логике урегулирования любого конфликта, даже на бытовом уровне, первым шагом к его прекращению является достижение договоренностей сторон об условиях бесконфликтного сосуществования в будущем».

«Как только такое согласие достигнуто, стороны достаточно легко договариваются о прекращении любых недружественных действий в отношении друг друга. Эту логику мне неоднократно подтверждали и украинские генералы, которые командуют военной операцией на Донбассе. По их мнению, перестрелки и другие инциденты на линии соприкосновения прекратились бы достаточно быстро», - сказал он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги