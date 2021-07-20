Наводнение на западе Германии имело чрезвычайные масштабы и невероятную скорость, следовательно предупредить людей было почти невозможно.
Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель во время посещения во вторник одного из наиболее пострадавших регионов - Бад Мюнстерайфель в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает Укринформ.
«Трудно было прогнозировать такое... Старые добрые звуковые сирены являются более эффективными, чем любые электронные системы предупреждения», - сказала Меркель, напомнив о наличии разных мобильных приложений предупреждения, в частности nina, которые, впрочем, устанавливают далеко не все.
В последнее время в адрес власти звучит немало критики относительно того, что людей вовремя не предупредили о катастрофе.
Увиденное канцлер назвала «страшным», а «единственным, что утешает - солидарность».
Глава правительства пообещала скорую помощь, ведь это очень важно, поскольку есть «люди, которые потеряли абсолютно все». Уже в среду Кабинет примет «небюрократически немедленную помощь», чтобы деньги быстро дошли до людей. План восстановления будет обсужден со всеми федеральными землями. В настоящее время важно построить необходимую инфраструктуру, в частности, временные мосты, сказала она. В общем центральное правительство возьмет на себя половину расходов на восстановление.
Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет пообещал, что земельное правительство на заседании в четверг выделит вдвое большую помощь, чем предоставит федеральное правительство.
Он сообщил, что, по последним данным, в его земле подтверждена гибель 47 человек, из них 26 - в округе Ойскирхен.
В соседней земле Рейнланд-Пфальц погибших уже 117.
Один человек погиб в Баварии.
Почти 170 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Нынешнее наводнение стало самым разрушительным в некоторых регионах за столетие.
Напомним, ливни вызвали мощное наводнение, которое коснулось преимущественно земель Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Дожди прошли в ночь на минувший четверг. Также пострадали от них другие страны на севере Европы.
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